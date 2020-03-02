Подарите ей счастливую улыбку!
Любой человек может столкнуться с такой проблемой, как потеря зуба. Причин может быть много – болезнь, возраст, травмы. Раньше, при суровой советской стоматологии вырванные зубы выносили тазиками.
Чтобы у человека не появились комплексы по поводу потери зуба, чтобы не испытывать определенные неудобства и не менять свой рацион питания на помощь придут зубные импланты.
Зуб – это ведь тоже, своего рода, орган. Человек, оставшийся без руки, будет испытывать существенные неудобства. Так же и с зубом. Когда зубов вообще нет — человек не может нормально пережевывать пищу. Если нет одного или нескольких зубов, то произойдет искривление зубочелюстной системы. Природа не терпит пустоты: может измениться овал лица, вплоть до асимметрии. Растет нагрузка на суставы. Некачественное пережевывание пищи не может не отразиться на работе желудочно-кишечного тракта.
Если у человека полностью все зубы отсутствуют, меняется прикус. Из-за щек и губ человек выглядит старше от того, что челюсти сильнее смыкаются. Ярко проявляются носогубные складки. Нестарая, в принципе, женщина вдруг превращается в старуху. А съемная челюсть еще никого не вдохновляла на подвиги.
Так что импланты – это не просто косметическая процедура, чтобы прикрыть дырки в зубных рядах. Это еще и про здоровье. Импланты не просто повторяют форму зуба. Они стимулируют биомеханические процессы, в которых участвуют живые зубы. То есть являются полноценной заменой естественных зубов.
Установка коронки на зуб требует обточки соседних зубов, что ведёт к их последующему разрушению. Имплантация не затрагивает соседних зубов. Поэтому при решении, что лучше, коронка или имплантат, основное значение имеет состояние соседних зубов. Если они здоровые, с живыми нервами, не имеют пломб и разрушений, то желательно их сохранить, а значит, избежать депульпации и обточки. В этом случае предпочтительнее имплантат.
Бог дает зубы дважды. Ну а в третий раз за них приходится платить. А сейчас в клинике эстетической стоматологии «Дантист» есть уникальная возможность выиграть имплант под ключ всего за 1000 рублей! И не только имплант на кону!
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Вот какие призы вас ждут:
1 место — Имплантация «под ключ» (система «Tag» (Израиль) / система «AnyOne» (Корея) — на выбор 1 ед.)
Имплантация «под ключ» включает в себя:
— вживление имплантата
— установка формирователя
— постановка титанового абатмента
— изготовление и фиксация коронки (металлокерамика)
Весь процесс занимает около 4-6 мес. под наблюдением врача-стоматолога.
2 место — Профессиональное кабинетное фотоотбеливание
Благодаря проверенной и надежной системе отбеливания Zoom3 зубы могут осветлиться до 12 тонов. И вы получите поистине голливудскую улыбку!
3 место — Полная профессиональная чистка полости рта.
Включает в себя:
— снятие твердого зубного камня ультразвуком
— AirFlow
— Фторирование
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То есть, мы не забираем у вас эти деньги себе, а вносим их на ваш депозит – личный лицевой счет и когда вы придете на лечение, то эти 1000 рублей можно будет списать отсюда. Кстати, можете пролечиться сами или отдать этот шанс вашим близким.
Хотите попытать удачу? Стоимость участия 1000р. И это деньги, которые вы заплатите за ВАШИ же собственные качественно и вовремя пролеченные зубы.
Кстати эти 1000 рублей можно упаковать как подарок на 8 марта – получится такой оригинальный подарок с интересом: а вдруг из тысячи выйдет 45 т.р. или 22 т.р.? Кто знает, а вдруг у вас рука легкая?! И тогда та, кому вы подарили такой незабываемый подарок, одарит вас улыбкой.
Не имплант, так профессиональное отбеливание – тоже отличная идея весеннего подарка! И вообще, почему дарить кому-то? И себе ведь тоже можно сделать подарок!
Что подарить на 8 марта? На 1000 рублей вариантов потратить их масса:
— купить цветы или тортик (на и то, и это тысячи, к сожалению, не хватит);
— пойти в театр (если гастроли, то, к сожалению, только на один билет хватит);
— купить украшение что-нибудь из бижутерии (или перчатки, в конце концов);
— купить на Купоне абонемент на какие-либо приятные услуги;
— купить книги умные и вдохновляющие или просто красивую кулинарную книгу
А мы предлагаем свой вариант: выделить, наконец, время на то, чтобы заняться зубами. Кстати, вы очень облегчите жизнь своим близким, если намекнете, что бы вы сами хотели получить в подарок на 8 марта.
Начните весну со здоровых зубов и открытой улыбки на все 32!. Улыбайтесь жизни вместе с «Дантистом»!
Ссылка на сайт: http://dantist-ykt.ru/
+7 (999) 174-67-82