Подарите ей счастливую улыбку!

Любой человек может столкнуться с такой проблемой, как потеря зуба. Причин может быть много – болезнь, возраст, травмы. Раньше, при суровой советской стоматологии вырванные зубы выносили тазиками.

Чтобы у человека не появились комплексы по поводу потери зуба, чтобы не испытывать определенные неудобства и не менять свой рацион питания на помощь придут зубные импланты.

Зуб – это ведь тоже, своего рода, орган. Человек, оставшийся без руки, будет испытывать существенные неудобства. Так же и с зубом. Когда зубов вообще нет — человек не может нормально пережевывать пищу. Если нет одного или нескольких зубов, то произойдет искривление зубочелюстной системы. Природа не терпит пустоты: может измениться овал лица, вплоть до асимметрии. Растет нагрузка на суставы. Некачественное пережевывание пищи не может не отразиться на работе желудочно-кишечного тракта.

Если у человека полностью все зубы отсутствуют, меняется прикус. Из-за щек и губ человек выглядит старше от того, что челюсти сильнее смыкаются. Ярко проявляются носогубные складки. Нестарая, в принципе, женщина вдруг превращается в старуху. А съемная челюсть еще никого не вдохновляла на подвиги.

Так что импланты – это не просто косметическая процедура, чтобы прикрыть дырки в зубных рядах. Это еще и про здоровье. Импланты не просто повторяют форму зуба. Они стимулируют биомеханические процессы, в которых участвуют живые зубы. То есть являются полноценной заменой естественных зубов.

Установка коронки на зуб требует обточки соседних зубов, что ведёт к их последующему разрушению. Имплантация не затрагивает соседних зубов. Поэтому при решении, что лучше, коронка или имплантат, основное значение имеет состояние соседних зубов. Если они здоровые, с живыми нервами, не имеют пломб и разрушений, то желательно их сохранить, а значит, избежать депульпации и обточки. В этом случае предпочтительнее имплантат.

Бог дает зубы дважды. Ну а в третий раз за них приходится платить. А сейчас в клинике эстетической стоматологии «Дантист» есть уникальная возможность выиграть имплант под ключ всего за 1000 рублей! И не только имплант на кону! Участвуйте и выигрывайте имплант в нашем беспроигрышном розыгрыше от «Дантиста».

Вот какие призы вас ждут:

1 место — Имплантация «под ключ» (система «Tag» (Израиль) / система «AnyOne» (Корея) — на выбор 1 ед.)

Имплантация «под ключ» включает в себя:

— вживление имплантата

— установка формирователя

— постановка титанового абатмента

— изготовление и фиксация коронки (металлокерамика)

Весь процесс занимает около 4-6 мес. под наблюдением врача-стоматолога.

2 место — Профессиональное кабинетное фотоотбеливание

Благодаря проверенной и надежной системе отбеливания Zoom3 зубы могут осветлиться до 12 тонов. И вы получите поистине голливудскую улыбку!

3 место — Полная профессиональная чистка полости рта.

Включает в себя:

— снятие твердого зубного камня ультразвуком

— AirFlow

— Фторирование

Почему наш розыгрыш БЕСПРОИГРЫШНЫЙ? Потому что взнос участника в размере 1000 рублей автоматически будет зачислен на Ваш личный счёт в нашей клинике «Дантист». В течение года от даты розыгрыша Вы можете пройти лечение в нашей клинике и получить скидку в размере депозита 1000 руб.

То есть, мы не забираем у вас эти деньги себе, а вносим их на ваш депозит – личный лицевой счет и когда вы придете на лечение, то эти 1000 рублей можно будет списать отсюда. Кстати, можете пролечиться сами или отдать этот шанс вашим близким.

Хотите попытать удачу? Стоимость участия 1000р. И это деньги, которые вы заплатите за ВАШИ же собственные качественно и вовремя пролеченные зубы.

Кстати эти 1000 рублей можно упаковать как подарок на 8 марта – получится такой оригинальный подарок с интересом: а вдруг из тысячи выйдет 45 т.р. или 22 т.р.? Кто знает, а вдруг у вас рука легкая?! И тогда та, кому вы подарили такой незабываемый подарок, одарит вас улыбкой.

Не имплант, так профессиональное отбеливание – тоже отличная идея весеннего подарка! И вообще, почему дарить кому-то? И себе ведь тоже можно сделать подарок!

Что подарить на 8 марта? На 1000 рублей вариантов потратить их масса:

— купить цветы или тортик (на и то, и это тысячи, к сожалению, не хватит);

— пойти в театр (если гастроли, то, к сожалению, только на один билет хватит);

— купить украшение что-нибудь из бижутерии (или перчатки, в конце концов);

— купить на Купоне абонемент на какие-либо приятные услуги;

— купить книги умные и вдохновляющие или просто красивую кулинарную книгу

А мы предлагаем свой вариант: выделить, наконец, время на то, чтобы заняться зубами. Кстати, вы очень облегчите жизнь своим близким, если намекнете, что бы вы сами хотели получить в подарок на 8 марта.

Начните весну со здоровых зубов и открытой улыбки на все 32!. Улыбайтесь жизни вместе с «Дантистом»!

Ссылка на сайт: http://dantist-ykt.ru/

