Подайте заявку на социальную газификацию!

«Сахатранснефтегаз» призывает якутян своевременно подавать заявку на социальную газификацию

В Якутии продолжается прием заявок на социальную газификацию. Региональный оператор газификации населенных пунктов АО «Сахатранснефтегаз» напоминает о том, что социальная газификация не ограничена сроками и обратиться с заявлением в газораспределительную организацию собственник может в любое время. Однако заключаемый с заявителем договор по закону имеет двухсторонние обязательства и регламентирует сроки подключения.

Минимальный срок с момента заключения договора до пуска газа в газоиспользующее оборудование составляет 100 дней – поэтому «Сахатранснефтегаз» рекомендует якутянам не откладывать подачу заявления в долгий ящик, если у собственника домовладения имеются документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и объект капитального строительства. Те граждане, чьи дома находятся в стадии завершения строительства, должны учитывать сроки, которые будут прописаны в договоре подключения и принимать во внимание срок регистрации домовладения в Росреестре.

К концу 2022 года в республике реализуют первый этап программы, для которого составлен план-график догазификации. Домовладения, не попавшие в список первого этапа из-за дефицита пропускной способности существующих газовых сетей, должны газифицироваться по мере выполнения необходимых мероприятий для устранения дефицита – реконструкций, строительства газопроводов и других действий.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин в июне этого года подписал закон, инициированный партией «Единая Россия» о бесплатном доведении газа до участков домовладений, согласно которому граждане не должны оплачивать стоимость подведения газопровода к границам земельных участков. При этом потребитель по-прежнему оплачивает прокладку газовой трубы от границ своего участка к дому и газовое оборудование.

Информация о требуемых документах, пошаговая инструкция подачи заявки и нормативно-правовая база размещены на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз».