23 мая 2022 г. в Историческом зале Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) состоялся концерт-встреча «Под звон ямских бубенцов» в рамках «Музыкальной гостиной», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, ко Всероссийскому дню библиотек и ко Дню песни в Республике Саха (Якутия).

Встреча состоялась в виде заинтересованного диалога, задушевной беседы, где каждый из участника ансамбля «Ямские бубенцы» рассказал об истории, традициях своего ямщицкого рода и исполнил ямщицкие песни, как часть уникального культурного наследия.

«Ямские бубенцы» – уникальный творческий коллектив, ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы». Репертуар ансамбля составляют старинные песни ямщиков Иркутско-Якутского почтового тракта.

Члены коллектива – носители и хранители старинной ямщицкой культуры, потомки ямщиков бывших почтовых станций, проживающие в данный момент в г. Якутске. Самому старшему участнику ансамбля потомку государевых ямщиков Тит-Аринской почтовой станции Татьяне Митрофанновне Филипповой в этом году исполнилось 94 года. Остальными участниками ансамбля являются потомки Ат-Дабанской, Синской, Еланской, Ой-Муранской, Иситской почтовых станций. Организатором и руководителем ансамбля «Ямские бубенцы» является почетный потомок государевых ямщиков, отличник культуры Республики Саха (Якутия), член Совета Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия), руководитель отдела межнациональных отношений Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Ирина Стрекаловская.

На встрече прозвучали песни «Молодой чуманчик», «Ой, под липой», «Пастушок», «Катерина – капитанша», «Жала дева», «В хороводе были мы», «Сама садик я садила», «Уж как в Галиче горка крута», «Вы послушайте, стрелочки», свадебная песня «А мы просо сеяли» и др. Каждый потомок ямщиков рассказал о своем происхождении, родовых фамилиях и истории ямщицких семей. Ирина Стрекаловская ознакомила горожан с символами ямщиков: верстовыми столбами, оглоблей с колоколами.

Участники ансамбля угостили зрителей выпеченным хлебом с солью, показатели традиционные символы ямщицкой культуры, которые принесли с собой на встречу, продемонстрировали звучание настоящих звонких ямских бубенцов. От лирических и медленных песен постепенно перешли к плясовым и хороводным песням. Зал огласился многоголосным хоровым звучанием. Зрители аплодировали в такт и подпевали знакомые песни.

Время встречи пролетело очень быстро, зрители не хотели расходиться, фотографировались с участниками ансамбля, рассматривали их самобытные костюмы, знакомились с книжной выставкой по ямщицкой культуре, подготовленной сотрудниками Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).

Люди соскучились по живому общению. Народное искусство вызывало большой интерес. Данная встреча показала, что люди нуждаются в подобных мероприятиях, и что культуру ленских ямщиков, русского народа необходимо развивать и популяризировать.