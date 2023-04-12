Под воду во время ледохода могут уйти 9 населенных пунктов Якутска

Руководитель Управления ГО и ЧС Якутска проинформировал о подготовке к безопасному пропуску весеннего паводка

Руководитель МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» Николай Егоров в ходе заседания санитарно-противоэпидемиологической комиссии сообщил о подготовке к безопасному пропуску весеннего паводка на территории городского округа «город Якутск».

Руководитель Управления ГО и ЧС Николай Егоров подчеркнул особо опасные отметки уровня воды, при которых подтапливается территория города.

«Для ведения контроля уровня воды на реке Лена на территории Якутска спланировано 3 постоянных поста и 1 временный пост гидрологического наблюдения ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в селах Табага, Тулагино, микрорайоне Кангалассы и в городе Якутске», — проинформировал руководитель Управления.

Также он рассказал о работах по зачернению и распиловке льда в затороопасных участках и о предложении по проведению ослабления прочности льда на участках ледовых переправ.

В результате затора льда в районе Кангаласского мыса и повышения уровня воды, в зону возможного подтопления может оказаться 326 жилой дом, в которых проживает 1043 человек, из них 294 детей.

Руководитель Управления ГО и ЧС в ходе заседания обратил внимание на работу по предупреждению весеннего паводка и заблаговременной эвакуации населения. Так, для приема эвакуируемого населения спланировано к развертыванию 11 пунктов временного размещения. Общая вместимость ПВР составляет 1350 человек. Кроме того, при необходимости будут развёртываться все ПВР, которые находятся в Якутске.

Николай Антонович также, озвучил план мероприятий, направленных на подготовку к безопасному пропуску весеннего паводка, в том числе по организации временного гидрологического поста в селе Тулагино, дезинфекции территорий после спада уровня воды, создание запасов инертных материалов, аренду дополнительной техники с высокой проходимостью. Также, руководитель рассказал об обучении специалистов и о предпаводковом обследовании гидротехнических сооружений.

Отметим, подтоплению весенними паводковыми водами подвержены 9 населенных пунктов столицы: села Табага, Хатассы, Сырдах, Тулагино, Пригородный, Капитоновка, микрорайоны Даркылах, Кангалассы и при прорыве гидротехнического сооружения в 7 км. Маганского тракта – микрорайон Марха.