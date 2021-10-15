Под Таастаахом неизвестные обстреляли коров якутской породы

В республике на грани исчезновения находятся коровы исконно якутской породы. Сохранились они лишь в Верхоянском и Намском улусе. Тем ощутимей каждая потеря.

14 октября в Намском улусе вблизи села Таастаах неизвестные из огнестрельного оружия обстреляли коров якутской породы. Пострадавшие животные принадлежали Генофондному казенному предприятия РС (Я) «Якутский скот».

— Скот был обнаружен работниками предприятия. В результате стрельбы, 3 головы скота получили серьезные ранения и было принято решение о вынужденном забое, — сообщил руководитель предприятия Александр АРТЕМЬЕВ.

ГКП РС(Я) «Якутский скот» занимается разведением крупного рогатого скота якутской породы. Основная цель предприятия — выведения популяции якутского скота из угрожающего статуса путем увеличения поголовья коров от 660 до 1000 голов.

На месте работают следственные органы, сообщается в инстаграм «Аграрная Якутия».