Под суд пойдет виновник жесткого ДТП в Якутске

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 09 марта 2020 года в вечернее время, обвиняемый, находясь за рулем автомобиля «Hyundai Solaris» в состоянии алкогольного опьянения, проезжая мимо автозаправочной станции, расположенной по адресу: г. Якутск, Автострада 50 лет Октября, № 14 «з» не убедившись в безопасности маневра, начал перестроение с левой на правую полосу, допустив при этом столкновение с автомобилем «Toyota Ractis»

В результате столкновения пассажир автомашины «Hyundai Solaris» и водитель автомобиля «Toyota Ractis» получили травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.