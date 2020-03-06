«Под стук колес» с «Железными дорогами Якутии»

Еще и года не прошло с векового события – прихода первого поезда АО «АК « ЖДЯ», как компания продолжила набирать обороты.

Построен красивый и теплый «Пункт ожидания» на речном причале Нижнего Бестяха. Существенно увеличились объемы грузовых перевозок, а жители республики с комфортом без пересадок теперь могут доехать до Благовещенска и Хабаровска. В общем, АО «АК «ЖДЯ» не стоит на месте: строит планы, готовится отметить в июле этого года свой 25-летний юбилей.

Очередным достижением, можно сказать, подарком для пассажиров, стал выпуск первого номера бортового журнала «Под стук колес». Название журнала было выбрано в результате проведенного конкурса среди сотрудников компании. А предложила его начальник железнодорожного вокзала станции Нижний Бестях Наталья КУЛАГИНА. За победу в этом конкурсе Наталья Кулагина получила денежную премию в размере 30 тысяч рублей.

В свежеотпечатанном «глянце» на 80 страницах читатели смогут не только получить всю полезную информацию о правилах покупки билетов, режиме работы вокзалов и правилах перевозки пассажиров и багажа, но и почерпнуть массу интересного.

В издание вошли интервью генерального директора компании Василия ШИМОХИНА, эксклюзивная беседа с легендарным Дмитрием Дмитриевичем ТРОФИМОВЫМ, Почетным гражданином Республики Саха (Якутия). Именно он стоял у истоков становления железнодорожной отрасли республики. Его знают многие в Якутии и за ее пределами, как основателя и первого директора АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».

Секретами успеха поделилась популярная певица Валентина ЛЕГКОСТУПОВА. «Ягода малина» российской эстрады недавно гастролировала по Алданскому улусу, где и расспросили ее журналисты журнала «Под стук колес».

Не забыли издатели и о приближающейся юбилейной дате Великой Победы. Материал о Героях ВОВ из Алдана стал своеобразной данью подвигу якутян.

Качественный журнал был отпечатан специалистами АО «Медиа-Холдинг» Якутия». Сотрудники предприятия в короткие сроки смогли воплотить в жизнь этот потрясающий проект. Издание выполнено в современном мини-формате, что будет удобно для чтения в поезде, а также легко позволит поместить его в сумке, прихватив с собой на память о поездке.

Журнал был отпечатан 5 марта, а уже 6-го отправился в свой первый рейс со станции Нижний Бестях до Томмота, Алдана, Нерюнгри, Благовещенска и Хабаровска. Именно там его погрузили в пассажирские вагоны на радость путешественникам. Найти «Под стук колес» можно будет также во всех железнодорожных вокзалах «ЖДЯ».

Что же, как говорится, с почином, а впереди еще много новых и интересных номеров. Над следующим выпуском уже трудится компания профессионалов, а появится он к 1 мая.

Хорошего чтения. Путешествуйте с комфортом!