20.04.2023
13:40
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Светская хроника

Под шум волн и крики чаек…

Мисс Якутия — 2014 года, детский психолог Лидия Гасанбалаева (Семенова) под шум волн и крики чаек наслаждается турецким чаем.

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Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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