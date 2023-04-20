20.04.2023
13:40
79
Светская хроника
Под шум волн и крики чаек…
Мисс Якутия — 2014 года, детский психолог Лидия Гасанбалаева (Семенова) под шум волн и крики чаек наслаждается турецким чаем.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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