Под московским писателем Андреем Юрьевым скрывается якутянин!

«Якутянин, армянин по национальности, прибывает в Бердск с грузом нелегальных бриллиантов из Якутии». И это только одна из нескольких сюжетных линий нового романа «Соло на швейной игле» московского писателя Андрея Юрьева. Заинтригованный непростозакрученной темой, Sakhalife.ru нашел возможность пообщаться с автором и выяснил, что под псевдонимом скрывается наш земляк Андрей АНИСИМОВ.

Биография писателя начинается простыми словами: «Родился в Якутске». Далее она исчисляется довольно стандартным для якутянина списком: учился в средней школе города Якутск, правда, школ было несколько — №2, №26, №21, окончил ФИЯ. Необычное начинается даже не со службы в ВВС на Камчатке. А с легендарной в Якутске группы «Бронепоезд 14-69», одним из основателей которого явился Андрей, плодотворно совмещая статусные роли барабанщика и автор текстов. Вываливание из обыденности продолжилось, когда в начале 90-х улетел в Австралию, не туристом — учиться управлению бизнесом. Затем возникли жизнь и работа в Москве и два рассказа в газете «Якутия».

Первой родилась Мышь, особа романтичная и не приспособленная к обычной жизни, страдающая от нападок тараканов. С ней, нежной и смешной, Анисимов и входит в литературный мир под псевдонимом Андрей Юрьев. Повесть-сказка «Шумелка Мышь» читателям пришлась по душе: чудесный сюжет, легкий слог… Мышь стала любимицей, молодого автора же заметили классики современного пера.

В этом году издательство «Городец» в серии «Ковчег» выпустило новую книгу Андрея Юрьева — первый его роман «Соло на швейной игле».

«У тридцатилетнего Дэна все хорошо: стабильная работа в крупной компании, дома ждет любимая девушка и даже близится запись дебютного рок-альбома. Неожиданный обморок во время репетиции с группой меняет все: МРТ показала наличие в головном мозге… швейной иглы!«.

На презентации, которая состоялась совсем недавно, в октябре, в модном книжном магазине «Во весь голос», куратор издания Андрей Геласимов предрек много новых этапов свершений для дебютанта. А пока молодой автор продолжает писать по утрам в ресторанах быстрого питания, днями притворяться маркетологом, а по вечерам служит прекрасным семьянином.

P.S. Чуть не забыли! Андрей Анисимов — разработчик дизайна АК «Якутия» и страшно удивляется тому, что до сих пор самолеты авиакомпании летают с его раскраской.