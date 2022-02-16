Под лед ушел автомобиль МАЗ: ищут человека!

16 февраля в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что в 10 км от с. Осохтох Верхоянского района на автозимнике «Яна» произошел провал под лёд грузового автомобиля «МАЗ».

К месту происшествия провала убыл инспектор Верхоянского участка ГИМС. По поступившей информации, в машине находилось два человека. Водитель самостоятельно выбрался из кабины и добрался до н.п. Осохтох, состояние здоровья водителя удовлетворительное. Предположительная причина провала — превышение максимально допустимой массы автотранспортного средства, допущенного для передвижения по автозимнику. Задействовано сил территориальной подсистемы РСЧС — 10 человек и 1 единица техники. Местонахождение второго человека пока неизвестно, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РС(Я).