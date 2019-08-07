Под крылом СК «Стерх»

Под страховой защитой компании «Стерх» автопарк Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»).

Якутский страховщик обеспечил страхование 6 транспортных средств из автопарка генеральной дирекции ФГУП «РосРАО». Контракт по результатам закупочной процедуры заключен на оказание услуг добровольного страхования автотранспортных средств (КАСКО) с совокупностью страховых рисков: «ущерб», «хищение», «угон».

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» – специализированная организация, профессионально занимающаяся обращением с радиоактивными отходами (РАО) в масштабах всей страны.

Предприятие оказывает полный комплекс услуг в области обращения с радиоактивными отходами, включая сбор, транспортирование, переработку, кондиционирование, хранение отходов низкого и среднего уровня активности, а также обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, накопленными в процессе деятельности Военно-морского флота РФ и образующимися при утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками. Осуществляет радиационный контроль, проводит работы по реабилитации загрязненных территорий.

В состав ФГУП «РосРАО» входит 8 филиалов, управляющих деятельностью 19 отделений, площадки которых расположены по всей территории Российской Федерации.

Предприятие работает в составе Госкорпорации «Росатом» и пользуется методической и ресурсной поддержкой крупнейшей отраслевой системы в мире.

Лиц. АО СК «Стерх» СИ, СЛ №3983 от 22.09.2015 г. выд. ЦБ РФ.