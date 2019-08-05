Под крылом СК «Стерх»: Оборудование ФГУП Издательство «Известия»

Под страховой защитой компании «Стерх» движимое имущество Федерального государственного унитарного предприятия Издательство «Известия» Управления делами Президента Российской Федерации (далее ФГУП Издательство «Известия»).

По результатам закупочной процедуры заключен договор, по которому якутский страховщик принимает на себя обязанности по страхованию движимого имущества Издательства. Страховой защитой от рисков утраты и гибели обеспечены 1 единица офисного оборудования, 3 – производственного и хозяйственного инвентаря, 95 машин и оборудования (кроме офисного). Всего 99 единиц.

ФГУП Издательство «Известия» более 90 лет работает в отечественной полиграфии, являясь одним из признанных лидеров отрасли.

Помимо Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской федерации и Управления делами Президента Российской Федерации в почетном списке постоянных заказчиков продукции – Аппарат Государственной Думы ФС РФ, МИД России и другие государственные органы и учреждения, а также коммерческие предприятия.

Имущественный комплекс предприятия включает более 240 тысяч кв. м. офисных, складских, производственных и прочих площадей, расположенных в Москве (районы Тверской, Беговой, Бутырский, Аэропорт, Дорогомилово, Гагаринский, Коптево, Преображенское), а также в Московской и Владимирской областях. В пользовании предприятия находится 34 земельных участка общей площадью более 100 га.

Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.