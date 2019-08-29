Под крылом СК «Стерх»: ГУП РК «Универсал-Авиа»

Страховой защитой компании «Стерх» обеспечено Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Универсал-Авиа» (ГУП РК «Универсал-Авиа»).

По результатам закупочной процедуры заключен договор авиационного страхования трех вертолетов (Ми-8МТВ-1, Ми-8МТВ-1, Ми-8Т) от рисков «гибель», «пропажа без вести», «повреждение», а также гражданской ответственности владельца воздушных судов перед третьими лицами.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Универсал-Авиа» (ГУП РК «Универсал-Авиа») создано Распоряжением Совета министров Республики Крым №1456-р от 23.12.2014 путем преобразования Государственного предприятия «Универсал-Авиа».

Целями деятельности ГУП РК «Универсал-Авиа» являются выполнение авиационных работ, работ по авиационно-техническому обслуживанию и удовлетворению потребностей населения, предприятий государственной и других форм собственности как на территории Республики Крым, так и за ее пределами в воздушных перевозках и услугах высокого качества с гарантированным уровнем безопасности, реализация на основе социальных и экономических интересов трудового коллектива, а также получение прибыли.

Предметом деятельности ГУП РК «Универсал-Авиа» является осуществление транспортных услуг, услуг в сферах промышленного и строительного производства, торговли и материально-технического снабжения, здравоохранения, проектно-конструкторской, проектно-изыскательской, а также иных сферах.

Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.