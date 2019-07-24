Под крылом СК «Стерх»: Выставка ВДНХ «Резидент»

Страховой защитой СК «Стерх» обеспечены экспонаты Выставки №2 в рамках реализации проекта ВДНХ «Резидент». Выставка посвящена коллекции Ульяновского областного художественного музея.

В экспозиции представлены уникальные шедевры из собрания музея всех жанров – от светского портрета до авангарда и соцреализма. Согласно техническому заданию застрахован 91 музейный экспонат, а именно 75 картин и 16 предметов декоративно-прикладного искусства, на весь период действия выставки, то есть с 30 июля по 3 ноября сего года. Общая оценочная стоимость застрахованных экспонатов выставки составляет более одного миллиарда рублей.

Экспонатами являются музейные предметы, в том числе графика, живопись (75 единиц) и произведения декоративно-прикладного искусства XVI-XX вв. (16 единиц). В том числе картины Ивана Шишкина, Ильи Репина, Исаака Левитана, Владимира Серова, Ивана Айвазовского, Василия Поленова, Василия Верещагина, Владимира Маковского и др., а также ряд творений, а именно керамика, Пабло Пикассо.

Государственный контракт с Казенным предприятием города Москвы «Выставка достижений народного хозяйства» заключен по формуле «от гвоздя до гвоздя» на условиях международной практики страхования произведений искусства (FineArts) «с ответственностью за все риски» («All risks») в соответствии со страховой оценкой музейных предметов, согласно требованиям Министерства культуры РФ, включая покрытие всех рисков физической гибели и/или повреждения застрахованных музейных предметов по любой причине.

Коммерческое предприятие города Москвы «Выставка достижений народного хозяйства» – самый большой в стране выставочный комплекс, основанный в 1939 году. Ежегодно его посещают 30 миллионов человек, общая площадь ВДНХ составляет 325 гектаров, в которой расположены 49 объектов культурного наследия. Каждый год в ВДНХ 350 конгрессов и более 100 выставок.

Проект ВДНХ «Резидент» стартовал в минувшем году. За два сезона – 2018 и 2019 годов, участниками станут более 20 музеев Москвы и других регионов России, которые представят в павильонах ВДНХ свои лучшие экспонаты.

СПРАВКА: Ульяновский областной художественный музей — один из старейших музеев в Поволжье, хранит ценнейшее культурное достояние, имеющее общероссийское и мировое значение. Коллекция Художественного музея начала формироваться с 1895 года как художественный раздел историко-археологического музея Симбирской губернской ученой архивной комиссии. После революционных событий 1917 года в состав музея вошли национализированные собрания симбирских дворян, промышленников, купцов: В.Н. Поливанова, Е.М. Перси-Френч, А.В. Жиркевича, В.П. Мещеринова, Н.Я. Шатрова. В 1920-1930-е годы музей активно пополнялся памятниками, поступившими из Государственного музейного фонда, Пушкинского Дома Академии наук, Государственного Эрмитажа.

Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.