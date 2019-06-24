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Под крылом СК «Стерх»: Суда ФГУ «Средволгаводхоз»

Страховой защитой компании «Стерх» обеспечено Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству «Средволгаводхоз». Второй год якутский страховщик страхует катер «Excellent 34SC» и судно индивидуальной постройки «Катер Плавдача».

Территорией преимущественного использования судов 2006 и 2014 годов постройки соответственно является Куйбышевское водохранилище (Приволжский федеральный округ). Согласно техническому заданию Страховыми случаями признаются: хищение, утеря, гибель водного транспорта, повреждение водного транспорта, наступившее в результате эксплуатации водного транспорта, включающей в себя техническое обслуживание водного транспорта, иные действия по эксплуатации водного транспорта.

Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству «Средволгаводхоз» (ФГУ «Средволгаводхоз», ФГУ СВВХ) создано в 2000 году приказом Министерства природных ресурсов РФ с целью совершенствования структуры управления водным фондом Республики Татарстан. В 2001 году реорганизовано путем присоединения к нему Федеральное государственное учреждения по эксплуатации Куйбышевского водохранилища «Средволгагидросервис» с целью оптимизации структуры федеральных государственных учреждений МПР России.

Учреждение находится в ведении Федерального агентства водных ресурсов, осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере водного хозяйства на основании разрешения на открытие лицевых счетов по учету средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, выданного Федеральным агентством водных ресурсов, направляя полученные средства на ведение деятельности Учреждения в соответствии с утвержденной Федеральным агентством водных ресурсов по согласованию с Нижне-Волжским БВУ сметой доходов и расходов.

Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.

Источник: Пресс-служба АО СК «Стерх». Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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Марианна Андреева: Без веры и вдохновения не бывает успешного бизнеса

Реклама
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24.06.2019

«Ценорез» в сети супермаркетов «Алмаз»! Яйцо от 5,2 рублей!

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24.06.2019

Внимание! АГИКИ начинает прием документов на 2019-2020 учебный год!

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