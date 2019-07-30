Под крылом СК «Стерх»: Российский фонд фундаментальных исследований

Под страховой защитой компании «Стерх» автопарк Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований».

Якутский страховщик обеспечил страхование транспортных трех средств Фонда. Контракт по результатам аукциона заключен по рискам «автокаско» – совокупность страховых рисков: «ущерб», «полное уничтожение», «хищение, угон».

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) – самоуправляемая государственная некоммерческая организация в форме федерального учреждения, находящегося в ведении Правительства Российской Федерации. РФФИ создан Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 1992 года № 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации». Распоряжением Правительства России от 29 февраля 2016 года к РФФИ обратно присоединен государственный грантовый фонд РГНФ ставший Отделением гуманитарных и общественных наук.

Цель Фонда – поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки, содействие повышению научной квалификации ученых, развитие научных контактов, в том числе поддержка международного научного сотрудничества в области фундаментальных исследований. Финансирование Фонда осуществляется за счет средств федерального бюджета. Допускается прием добровольных взносов от организаций и частных лиц для использования в уставных целях.

Для достижения основной цели Фонд:

проводит отбор проектов на конкурсной основе;

разрабатывает и утверждает порядок рассмотрения представляемых на конкурс проектов, порядок проведения экспертизы проектов и предложений;

осуществляет финансирование отобранных проектов и мероприятий, а также контролирует использование выделенных средств;

поддерживает международное научное сотрудничество в области фундаментальных научных исследований, включая финансирование совместных научно-исследовательских проектов;

осуществляет подготовку, выпуск и распространение информационных и других материалов о деятельности Фонда;

участвует в выработке предложений по формированию государственной научно-технической политики в области фундаментальных научных исследований.

За время своего существования РФФИ поддержал более 200 тыс. российских ученых. На долю получателей грантов РФФИ приходится более 30% всех статей российских ученых в авторитетных зарубежных научных изданиях.

Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.