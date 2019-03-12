Под крылом СК «Стерх»: Представительство ЯНАО при Правительстве РФ

Под страховой защитой компании «Стерх» автопарк Государственного казенного учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

Якутский страховщик обеспечил страхование восьми транспортных средств. Контракт по результатам аукциона заключен по рискам: «ущерб», «хищение», «автокаско».

Ямало-Ненецкий автономный округ – субъект Российской Федерации, входящий в состав Тюменской области. Находится в Уральском федеральном округе. Административный центр автономного округа – город Салехард. Образован 10 декабря 1930 года.

Граничит с Ненецким автономным округом на северо-западе, Республикой Коми на западе, Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой на юге, Красноярским краем на востоке, с севера омывается Карским морем.

Регион относится к районам Крайнего Севера, и более половины его территории расположено за Полярным кругом. На территории округа находится полуостров Ямал — самая северная материковая точка округа и находится на 73° северной широты, в 800 км от Северного Полярного круга.

Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.