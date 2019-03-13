Под крылом СК «Стерх»: представительство Правительства Санкт-Петербурга в Москве

Под страховой защитой компании «Стерх» автопарк Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности Представительства Правительства Санкт-Петербурга в Москве». Якутский страховщик обеспечил страхование двух транспортных средств. По результатам аукционазаключен контракт на услуги по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) по рискам:«ущерб»,«хищение». Представительство является органом, призванным выражать интересы Санкт-Петербурга в Москве, осуществлять постоянную связь с органами государственной власти Москвы, предприятиями, организациями, учреждениями, заинтересованными в укреплении и развитии дружественных связей между Санкт-Петербургом и Москвой. Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ. Источник: СК «Стерх»

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