Под крылом СК «Стерх»: представительство Правительства Санкт-Петербурга в Москве

Под страховой защитой компании «Стерх» автопарк Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности Представительства Правительства Санкт-Петербурга в Москве».
Якутский страховщик обеспечил страхование двух транспортных средств. По результатам аукционазаключен контракт на услуги по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) по рискам:«ущерб»,«хищение».
Представительство является органом, призванным выражать интересы Санкт-Петербурга в Москве, осуществлять постоянную связь с органами государственной власти Москвы, предприятиями, организациями, учреждениями, заинтересованными в укреплении и развитии дружественных связей между Санкт-Петербургом и Москвой.
Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.