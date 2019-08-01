Под крылом СК «Стерх»: Представительство Калининградской области при Правительстве России  

Под страховой защитой компании «Стерх» автопарк Представительства Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации.

Якутский страховщик обеспечил страхование транспортных средств. По результатам аукциона контракт на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (каско) заключен по рискам: «хищение», «ущерб».

Представительство Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации в Москве, образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 1992 года № 323. 14 октября 2011 года внесены изменения в наименовании представительства, в настоящий момент действует следующее наименование «Государственное казенное учреждение Калининградской области «Представительство Калининградской области в городе Москве».

Учреждение создано в целях всестороннего углубления экономических, торговых, научных, культурных, образовательных, спортивных, информационных связей Калининградской области, а также реализации достигнутых региональных и межправительственных соглашений.

Учреждение обеспечивает взаимодействие Губернатора Калининградской области и Правительства Калининградской области с Правительством Российской Федерации, иными федеральными органами государственной власти, субъектами Российской Федерации, межрегиональными ассоциациями, органами местного самоуправления муниципальных образований, а также организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам, касающимся основных направлений развития Калининградской области.

Представительство оказывает содействие в повышении инвестиционной привлекательности Калининградской области, а также содействие рекламе, экспорту товаров и услуг, производимых на территории Калининградской области, организации выставок, ярмарок и аукционов.

В части межрегиональной и международной деятельности Учреждение обеспечивает связи Калининградской области в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и в иных областях с субъектами Российской Федерации, а также субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств.

Представительство осуществляет консультирование заинтересованных лиц по вопросам сотрудничества с Калининградской областью, оказывает содействие поиску для различных деловых структур партнеров на территории Калининградской области, содействует созданию и функционированию совместных предприятий, внедрению в экономику области передовых технологий, насыщению рынка Калининградской области высококачественными товарами и услугами.

Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.