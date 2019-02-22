Под крылом СК «Стерх»: Полпредство Чувашии при президенте России

Под страховой защитой компании «Стерх» автопарк Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации.

Якутский страховщик обеспечил страхование транспортных трех средств. Контракт по результатам аукциона заключен по рискам: «ущерб», «угон» — «автокаско».

Чувашская республика (Чувашия) – субъект Российской Федерации. Столица – город Чебоксары. Расположена в Европейской части России, в Среднем Поволжье, в северной части Приволжской возвышенности. Вся территория республики, кроме части Чебоксарского района, находится на правом берегу Волги или южнее. Другие значительные реки: Сура, Алатырь, Цивиль.

Соседние субъекты федерации: на севере Республика Марий Эл, на востоке Республика Татарстан, на юге Ульяновская область, на юго-западе Республика Мордовия и на западе – Нижегородская область.

Дата образования республики: 24 июня 1920 г. создана Чувашская автономная область, с 21 апреля 1925 г. – Чувашская АССР, 24 октября 1990 г. преобразованная в Чувашскую Советскую Социалистическую Республику. С 13 февраля 1992 г. имеет статус Чувашской Республики в составе Российской Федерации. Территория Чувашии присоединена к Российскому государству в 1551 г.

Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.