Под крылом СК «Стерх»: Народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной

Под страховой защитой компании «Стерх» Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной».

Якутский страховщик обеспечил страхование имущественных интересов прославленного ансамбля, связанных с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества задании. А именно – нежилого помещения в здании, общей площадью 347,6 кв.м., расположенное на первом и подвальном этажах по адресу: г. Москва, ул. Фрунзенская набережная, д. 18, в кирпичном жилом 8-и этажном доме, 1960 года постройки. Объект оборудован охранно-пожарной и тревожной сигнализацией (круглосуточно), имеет металлические входные двери, частично металлические решетки на окнах.

Согласно техническому заданию страховым случаем является возникновение убытка вследствие наступления следующих событий: Огонь, Вода, Противоправные действия третьих лиц, Стихийные бедствия.

Ансамбль «Россия» – советский и российский музыкальный коллектив, созданный Людмилой Зыкиной. Полное название: «Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной».

Главной целью в творческой деятельности коллектива является сохранение и развитие исполнительских традиций русской народной музыкальной культуры, объединение талантливого потенциала молодых артистов — приверженцев уникального художественного направления всенародно любимой певицы Людмилы Зыкиной.

В 1968 году, находясь на гастролях в США с оркестром имени Осипова, Людмила Зыкина встретила известного импресарио Соломона Юрока, который, под впечатлением от концерта, посоветовал Зыкиной создать собственный компактный коллектив в основном из солистов, но с аккомпаниаторскими функциями.

В 1977 году Зыкина создала Государственный академический русский народный ансамбль «Россия», художественным руководителем которого она являлась до конца своей жизни. С 1994 года ансамбль «Россия» носит звание академического.

Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.