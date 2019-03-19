Под крылом СК «Стерх»: Минстрой России 

Под страховой защитой компании «Стерх» здание Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Якутский страховщик обеспечивает услуги по страхованию помещений, находящихся в пользовании Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по договору безвозмездного пользования помещениями здания, находящегося в оперативном управлении.

Федеральное Министерство занимает 1206,08 кв.м на 4-й и 6-й этажах в 9-этажном объекте нежилого фонда, 1982 года постройки, общей площадью 21541,1 кв.м., расположенном адресу: г. Москва, улица Садовая-Самотечная, дом 10, строение 1.

В соответствии с техническим заданием страховым покрытием обеспечены: стены, перекрытия, внутренняя отделка, двери и окна помещений (43 кабинета). Страховым случаем является по застрахованному имуществу вследствие наступления следующих событий: «Огонь», «Противоправные действия третьих лиц», «Вода», «Природные силы и стихийные бедствия», «Бой оконных стекол», «Падение пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза».

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) – федеральный орган исполнительной власти, образованный указом Президента Российской Федерации 1 ноября 2013 года путем преобразования Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Министр – Владимир Владимирович Якушев.

На Министерство возложены функции:

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства;

по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства;

по осуществлению координации деятельности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ и Госкорпорации Олимпстрой, Главного управления государственной экспертизы.

Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.