Под крылом СК «Стерх»: Имущество АО «ВДНХ»

Под страховой защитой компании «Стерх» автопарк Акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства» (АО «ВДНХ»).

Якутский страховщик обеспечил страхование 9 транспортных средств, 2017 и 2019 годов выпуска. Договор по результатам аукциона в электронной форме заключен 22 июля 2019 года по рискам: «ДТП», «противоправные действия третьих лиц», «пожар», «взрыв», «авария», «падение инородных предметов», «стихийное бедствие», «хищение».

«Выставка достижений народного хозяйства» («ВДНХ») – выставочный комплекс, основанный в 1939 году в Останкинском районе Северо-Восточного административного округа Москвы, второй по величине выставочный комплекс в городе. Входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. В 1939-1959 годах комплекс именовался «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка («ВСХВ»), в 1959-1991 годах – «Выставка достижений народного хозяйства СССР» («ВДНХ СССР»), в 1992-2014 годах — «Всероссийский выставочный центр» («ВВЦ»).

Территория «ВДНХ» богата архитектурными памятниками, появлявшимися на протяжении нескольких десятилетий. Созданные в советское время, они представляют собой памятник советской эпохи, образец господствующих в разное время архитектурных направлений. К числу наиболее ярких памятников «ВДНХ» относятся монумент «Рабочий и колхозница» работы скульптора Веры Мухиной и архитектора Бориса Иофана, фонтаны «Дружба народов СССР» и «Каменный цветок», павильоны Украинской ССР, Узбекской ССР, «Космос».

Комплекс ежегодно посещают 30 миллионов человек, общая площадь «ВДНХ» составляет 325 гектаров, в которой расположены 49 объектов культурного наследия. Каждый год здесь проходит 350 конгрессов и более 100 выставок.

АО «ВДНХ» зарегистрировано 13 января 1993 года. Основной вид деятельности – «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки».

Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.