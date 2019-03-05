Под крылом СК «Стерх»: ГК «Агентство по страхованию вкладов» 

Под страховой защитой компании «Стерх» автопарк Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» («АСВ»).

Якутский страховщик обеспечил страхование транспортных 35 средств Корпорации. По результатам аукциона «Стерх» произвел обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) за ущерб, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц; добровольное страхование гражданской ответственности владельцев ТС (ДГО) за ущерб, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. Также автомобили ГК «АСВ» обеспечены страховым покрытием от ущерба, угона, хищения транспортных средств (КАСКО).

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) – российская государственная корпорация, созданная в январе 2004 года для обеспечения системы страхования вкладов.

Основная функция – страхование вкладов населения. Участие в системе страхования обязательно для всех банков, имеющих право на работу с частными вкладами, а вклады считаются застрахованными со дня включения банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов.

Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.