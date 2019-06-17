Под крылом СК «Стерх»: «Дома Москвы» в городах Рига, Сухум, Ереван и Минск

Под страховой защитой компании «Стерх» объекты недвижимого имущества, закрепленного за Государственным унитарным предприятием города Москвы «Московский центр международного сотрудничества» на праве хозяйственного ведения.

Якутский страховщик обеспечил страхование четырех зданий культурно-деловых центров «Дом Москвы» в Латвийской Республике, Республике Абхазия, Республике Армения и Республике Беларусь.

Это нежилые административные пяти и четырехэтажные здания (+подземные) 1976, 1976, 2007 и 2009 годов постройки соответственно, являющие собственностью города Москвы в лице Департамента городского имущества города Москвы, расположенные по следующим адресам:

Латвийская Республика, г. Рига, ул. Марияс, д. 7;

Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Дбар, д. 3;

Республика Армения, г. Ереван, Община Кентрон, ул. Аргишти, ном. 7;

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

В соответствии с техническим заданием страховым покрытием обеспечены:

— конструктивные элементы;

— внутренняя отделка;

— инженерное оборудование.

Страховым случаем признается любое событие, повлекшее утрату, гибель или повреждение застрахованного имущества.

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр международного сотрудничества» (в дальнейшем Центр) создано в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 10 июля 2002 г. № 997-РП. Официальное сокращенное наименование – ГУП «МЦМС».

Официальное наименование Центра на английском языке: «Moscow Center for International Cooperation».

Центр находится в ведомственном подчинении Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, который осуществляет координацию, регулирование и научно-методическое обеспечение деятельности Центра.

Целью деятельности Центра является всемерное содействие: социально-экономическому развитию Москвы; повышению инвестиционной привлекательности столицы; эффективному использованию промышленного и научно-технического потенциала московского региона; установлению, расширению и реализации международных связей структурных подразделений Правительства Москвы, московских промышленных, научных, культурных организаций и фондов.

Основные задачи Центра: продвижение московских товаров и услуг на зарубежные рынки; привлечение иностранных инвестиций для реализации перспективных проектов на территории Москвы и московского региона; обеспечение эффективного взаимодействия между государственными и коммерческими структурами, занимающимися международной и внешнеэкономической деятельностью; экспертизы, консультационные услуги, исследовательские работы, предоставление информационно-аналитических материалов, изучение конъюнктуры мировых рынков товаров и услуг, в том числе с привлечением международных организаций и юридических фирм; организация и проведение международных симпозиумов, конгрессов, семинаров, «круглых столов» и других подобных мероприятий; участие в реализации Программы Правительства Москвы по работе с соотечественниками за рубежом; обеспечение на коммерческой основе визитов в Москву зарубежных делегаций; услуги по паспортно-визовому обслуживанию.

Для поддержки россиян за рубежом московское правительство организовало взаимодействие Московского центра международного сотрудничества с организациями соотечественников как напрямую, так и в тесном сотрудничестве с Московскими культурно-деловыми центрами «Дома Москвы». Для организации работы за рубежом ДВМС имеет в своем подчинении несколько подведомственных организации – это Дома Москвы в Бишкеке, Вильнюсе, Ереване, Минске, Риге, Софии и Сухуме.

Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.