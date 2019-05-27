Под крылом СК «Стерх»: Авиапарк и летный состав ЧукотАВИА

Страховой защитой СК «Стерх» обеспечено 4 самолета: Ан-24 и Ан-26, восемь вертолетов — МИ-8, принадлежащих ФГУП «Авиакомпания «ЧукотАВИА», а также трудовой коллектив авиакомпании. Подписанный сторонами договор, предусматривает страхование гражданской ответственности авиаперевозчика, выполняющих регулярные внутри-региональные полеты. Также, в рамках контракта СК «Стерх» обеспечит страховой защитой от несчастных случаев и болезней лётно-подъёмный состав авиакомпании. Как отметил директор Дальневосточного филиала СК «Стерх» Алексей Зубарев, компанией накоплен значительный опыт страхования авиационных рисков. Продолжающееся сотрудничество с федеральной государственной авиакомпанией «ЧукотАВИА» является важным звеном в развитии страхования рисков гражданской авиации, являющихся для Компании одним из приоритетных. Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ. Источник: Пресс-служба АО СК «Стерх».

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