22.04.2022
09:50
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Судебная хроника

Кобяйские судприставы заставили установить дымовые извещатели в домах

Кобяйский районный суд по иску Прокуратуры Кобяйского района обязал компанию, основным видом деятельности которой является управление эксплуатацией жилого фонда, установить автономные пожарные дымовые извещатели в 12 многоквартирных домах.

Судебным приставом-исполнителем направлено постановление о возбуждении исполнительного производства, должник предупрежден об административной ответственности и взыскании исполнительского сбора, налагаемого в случае неисполнения требований исполнительного листа в срок, установленный для добровольного исполнения. В связи с чем организацией незамедлительно приняты меры по исполнению решения суда.
В ходе акта выхода проведена проверка фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе: дымовые извещатели установлены.
Исполнительное производство окончено в соответствии с п.1 ч.1 ст.47 Федерального Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Источник: Пресс-служба УФССП по Республике Саха (Якутия)
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