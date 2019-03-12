Под колпаком: соцсети расскажут о вашей личной жизни

В эпоху интернета практически невозможно что-то скрыть от общества, ведь у всех нас есть аккаунты. WomanHit.ru расскажет, к чему приводит излишняя откровенность в Сети, сообщает Рамблер.

Ваш аккаунт в соцсетях — это ваше лицо. Люди, случайно или нет, заходят в ваш профиль и узнают о вас довольно много информации, возможно, чем-то из этого вы не хотели делиться, однако невольно сделали достоянием общественности. Вы спросите, а кому может понадобиться такая информация? Самое элементарное: вы могли случайно нажать на рекламный блок — и вот вас уже переносят на страницу курсов изучения английского языка или в кулинарный блог, хотя вы и не собирались этого делать. К вам могло добавиться несколько новых друзей, которые будут внимательно изучать ваш профиль. Кроме того, наверняка у вас в телефоне есть куча приложений, где необходимо было зарегистрироваться с помощью профиля в соцсетях. Эти программы могут отслеживать ваши данные, а также получают доступ к вашей истории поиска в интернете.

Таким образом о вас можно многое узнать лицам с далеко не доброжелательными намерениями. Например, то, что вы, предположим, тревожный, необщительный человек или, наоборот, стремитесь познакомиться с большим количеством людей. Все это играет на руку мошенникам, которые будут предлагать вам психологические тренинги или встречи спид-дэйтинга, в зависимости от ситуации.

Причина кроется в том, что профиль в соцсетях отражает нашу реальную жизнь. Здесь сложно скрыть свои политические взгляды, интересы, семейное положение. Часто мы делимся тревогами не с близкими людьми, а в собственном профиле, что не укроется от аудитории в несколько тысяч. Несколько лет назад британские ученые проводили тесты. А все дело в том, что коллеги тех самых ученых заявили, что профиль в соцсетях — вовсе не отражение реальности, а идеальный образ человека: то, как человек хотел бы выглядеть. Для тестирования были приглашены люди, совершенно не знакомые с владельцами профилей. Как выяснилось в ходе эксперимента, у аккаунта и его хозяина больше реальных общих черт, чем надуманных. Участники эксперимента с высокой точностью смогли определить характер и привычки «подопытных» владельцев страничек в соцсетях.

Через несколько лет ученые, на это раз из США, решили повторить эксперимент, но теперь площадкой для опытов стала сеть микроблогов. Как и в первом случае, люди практически полностью отразили свой реальный характер в сообщениях, отправляемых другим людям. Поэтому можно с уверенностью сказать, что любой человек в соцсетях напоминает собой открытую книгу, которую может прочесть любой прохожий.

Кроме того, важно не столько то, что вы пишете, но и как вы, в принципе, ведете страницу: как часто вы делаете посты, что пишете в статусе, какое местоположение отмечаете, кто присутствует с вами на фото — все это не просто говорит, но уже кричит о вашей личности и характере. Еще один интересный факт от ученых: чем чаще человек посещает страницу и проявляет высокую активность, изменяя статус, выкладывая новые картинки и тексты, тем больше он повышает свою значимость в собственных глазах.

Социофобов также несложно вычислить: у них, как правило, мало друзей на страничке и всегда заполнен блок по интересам, а раздел с музыкой может насчитывать несколько тысяч композиций.

Даже если в жизни вы скрываете свои отношения с партнером, в соцсетях это практически невозможно скрыть. Ученые заинтересовались, в каких случаях влюбленные выкладывают совместные фото, как выяснилось, чем счастливее пара, тем больше их профили заполнены романтическими фото друг с другом. Те, кто поглощен чувствами с головой, создают общий профиль, что не очень хорошо с психологической точки зрения и говорит о том, что человек считает себя и партнера единым целым.

Исследованием пользовательских страничек по большей части занимается компьютер, а не человек, что может удивить читателя. В настоящее время даже существует приложение, созданное учеными из Валенсии, которое по содержанию постов и комментариев способно определить пол и возраст пользователя. Алгоритм строится на определении грамматических конструкций и слов, используемых в комментарии или посте. После последнего обновления программа научилась выявлять террористические угрозы, фейки и растлевающие комментарии.

Как видите, сегодня уже не составляет труда вычислить вас уже не по айпи, как это делалось в середине нулевых, теперь вы сами даете всю необходимую информацию людям. Так что проверьте свой профиль и сделайте выводы, достаточно ли вы защищены от вмешательства в вашу жизнь извне.