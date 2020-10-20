Под главой Нерюнгринского района зашаталось кресло?

Глава Нерюнгринского района может досрочно сложить свои полномочия, сообщает сегодня ТайгаПост.

14 и 15 октября в Нерюнгринском районе находился руководитель администрации главы и правительства Афанасий ВЛАДИМИРОВ. По данным источника ТайгаПост, он приезжал подготовить почву для смены районной власти.

Перед Афанасием Владимировым была поставлена задача найти человека, который сможет сменить Виктора СТАНИЛОВСКОГО в должности главы Нерюнгринского района.

Как сообщает первоисточник, высокий гость из Якутска встречался с директором по работе с персоналом «Якутугля» Романом ЩЕГЕЛЬНЯКОМ.

По данным издания, Щегельняк и действующий первый заместитель Станиловского Евгений ГАЛАКТИОНОВ считаются потенциальными кандидатами на пост главы района с одобрения республиканских властей. В июне 2020 года Галактионов занял должность первого заместителя главы Нерюнгринского района, сменив в ней Артема ФИРСОВА, забранного Владимиром СОЛОДОВЫМ на Камчатку.

Завтра, 21 октября, в Нерюнгри прилетает глава республики Айсен НИКОЛАЕВ. По данным источника «Тайга пост», у него будет последний разговор со Станиловским, где главе района обрисуют его будущее взамен на добровольную сдачу полномочий. Вероятно, Станиловский отправится руководить постпредством Якутии во Владивостоке.

Издание полагает, что в досрочных выборах главы Нерюнгринского района, если они все так сложится, могут принять участие депутат Ил Тумэна от ЛДПР Андрей ДОРОГАНЬ и бывший глава Нерюнгринского района Андрей ФИТИСОВ из «Справедливой России».

Таким образом, если Станиловский сложит полномочия за год до очередных выборов, в Якутии может быть запущен процесс смены неэффективных местных руководителей, считает «Тайга пост». Полностью статью читайте на сайте первоисточника.