Под главной дорожной артерией Якутска ведется ремонт

В следующем 2022 году в городе Якутске, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», планируется привести в нормативное состояние около 34 км дорожного полотна. Всего будет отремонтирован 31 объект, из них семь объектов относятся к переходящим объектам 2021 года.

Главную дорожную артерию столицы — проспект Ленина отремонтируют на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова, подрядная организация — ООО «Дорстрой». В настоящее время под проспектом ведется ремонт городского канализационного коллектора №1 силами АО «Водоканал».

В следующем году АО «РИК Автодор» продолжит ремонт подъездной дороги к Речевой школе, ул. Федора Попова и переулка Энергетиков на участке от ул. Богдана Чижика до ул. Кальвица. Ремонт ул. Пояркова на участке от ул. Дзержинского до ул. Октябрьская, а также капитальный ремонт ул. Пирогова на участке от ул. Петра Алексеева до ул. Жорницкого и ул. Ильменская на участке от ул. Чайковского до ул. Билибина проводит ООО «Сахатрасстрой».

Отметим, что на сегодняшний день работы по ул. Каландаришвили ведутся со значительным опережением, так как подрядная организация ООО «Сахатрасстрой» уже начала подготовительный этап. На участке от проспекта Ленина до ул. Белинского уже обустроено 70% бортовых камней, 70% тротуарных бортовых камней, на 50% выполнено устройство щебеночного основания тротуаров. На этот год также запланирован завоз материалов. Работы по асфальтированию ул. Каландаришвили начнутся в следующем году.

«Как известно, строительный сезон в городе Якутске очень короткий, поэтому дорожники в сжатые сроки стараются охватить максимальный объем работ. Улица Каландаришвили является примером того, как можно начать подготовку к ремонту дороги, запланированному на следующий год, уже в этом сезоне», — прокомментировал глава города Евгений Григорьев. Глава отметил, что подобная практика является успешной и обеспечивает не только объем, но и качество выполняемых работ.