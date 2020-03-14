Под домашний арест попал конкурсный управляющий, интересно банкротивший предприятие

В Якутии возбуждены уголовные дела в отношении конкурсного управляющего и его пособника по незаконному отчуждению и выводу имущества на сумму около 42 миллионов рублей

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» в отношении конкурсного управляющего и ч. 5 ст. 33 – ч. 1 ст. 201 «Пособничество в злоупотреблении полномочиями» в отношении экс-директора организации-банкрота.

Установлено, что решением Арбитражного суда республики было открыто конкурсное производство по ликвидации имущества акционерного общества, признанного несостоятельным из-за кредиторских задолженностей на общую сумму свыше 380 млн рублей. Обязанности конкурсного управляющего по процедуре ликвидации организации-банкрота для погашения образовавшегося долга были возложены на 46-летнего специалиста.

Однако, подозреваемый, обладавший на тот момент обширными полномочиями по заключению сделок и распоряжению имуществом и финансовыми счетами общества, вступил в сговор с ее бывшим директором и в нарушении действующего законодательства не включил в конкурсную массу часть ликвидируемого имущества в виде трех портальных кранов, берегового деррик-крана и двух барж-площадок. Данное имущество было продано по заниженной стоимости третьему лицу, которое фактически представляло интересы бывшего директора организации-банкрота.

Таким образом, подозреваемые произвели незаконное отчуждение по заниженной стоимости и вывод перечисленного имущества на общую сумму около 42 млн рублей, что повлекло за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам акционеров и кредиторов общества.

По решению суда подозреваемые находятся под домашним арестом.