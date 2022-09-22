Под девизом «Современные реалии: время действовать» стартовал Гражданский форум

Под девизом «Современные реалии: время действовать» в Якутске собрались представители институтов гражданского общества. На пяти площадках стартовало главное событие общественности — Гражданский форум-2022, посвященный 100-летию образования ЯАССР и Году Матери в Республике Саха (Якутия).

Участниками форума стали представители некоммерческого сектора, активисты социальной сферы, малого бизнеса, волонтеры — те, кто неравнодушен к происходящему в стране и республике.

На первой площадке объединились граждане, которых волнуют темы вечных ценностей. Тема так и называется: «Крепкая семья — ценностный ориентир и приоритет развития государства и общества». Дискуссии пройдут в рамках двух больших блоков: «Сельская семья – традиции и современность» и «Современная семья: традиционные ценности и угрозы». Большой интерес у участников вызвали темы демографического аспекта развития села, социальных и законодательных инициатив по поддержке многодетных семей, развития семейной экономики. С трибуны площадки «Крепкая семья» выступают известные ученые, народные депутаты, общественные деятели.

Участники площадки «Крепкая семья» намерены выработать не только общую стратегию и консолидированную позицию в сфере семейной политики, но и совместно обсудить технологии, анализировать и обобщить уже имеющийся опыт. В режиме онлайн к работе форума из Москвы подключился председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации, директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко.

На площадке №2 «Жизненная ситуация – мама» общественники выясняют, какие проблемы волнуют мам больше всего в сфере безопасности и комфортного проживания детей, их медицинского обслуживания. Что нужно в первую очередь для поддержки молодых мам, которые хотят заводить детей, мечтают о том, чтобы дети посещали ясли и сады без многолетнего ожидания своей очереди, детские площадки во дворах строились удобными, интересными и не таили в себе опасность. Участницы обсудят, что нужно матери в первую очередь — семья или бизнес и возможно ли их объединить. Ответят на вопрос, чем живет одинокая мать, воспитывающая детей без поддержки сильного мужского плеча… Одними из ключевых проблем женщины называют очереди в детских поликлиниках и плохую работу электронных сервисов (к примеру, вызов врача на дом по интернету). Вопросы качественного медицинского обслуживания также будут обсуждены на площадке «Жизненная ситуация — мама».

Модераторами дискуссионной площадки №3 «О перспективах развития общественного контроля в РС(Я)» выступают известные в регионе государственные и общественные деятели такие как заместитель председатель Федерации профсоюзов РС(Я), заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) Валентина Кириллина и председатель комиссии по развитию села, агропромышленному комплексу и местному самоуправлению Общественной палаты РС(Я) Сергей Сюльский.

Первым делом выступающие и гости выясняют, для чего нужны Якутии общественные советы при муниципальных образованиях, каким образом общественные советы участвуют в контроле за выполнением предвыборных обещаний глав муниципалитетов и депутатов, за реализацией национальных проектов, занимаются мониторингом эффективности и прозрачности расходования бюджетных средств, выработкой альтернативного экспертного видения по актуальным направлениям социально-экономического развития регионов и конкретных отраслей экономики. На площадке участники обсуждают, что такое территориальные общественные органы самоуправления (ТОСы) и выберут председателя Ассоциации ТОСов.

Четвертая площадка посвящена самой важной на сегодня теме — патриотизму. Ее тема: «Опыт работы по патриотическому воспитанию в общественных объединениях, культурных и образовательных организациях». Работа площадки поделена на пять больших блоков: «Из первых уст: спецоперация-2022», «Патриотическое воспитание в образовательных организациях, вузах и спо», «Лучшие практики в муниципальных районах», «Этнокультурная идентичность в условиях кризиса глобализационных процессов» и, последняя, «Опыт работы общественных и молодежных объединений по культурному многообразию». В их рамках пройдут фотовыставка, практические работы, презентации проектов и многое другое. Участников в режиме онлайн поприветстсвует руководитель Роспатриотцентра Иван Радько.

Модераторы площадки председатель Комиссии по развитию науки, образования и патриотическому воспитанию Общественной палаты, заместитель генерального директора Института новых технологий РС(Я) Вера Жерготова, член Общественной палаты, директор Высшей школы музыки им. В.Босикова Надежда Зайкова, заместитель директора ГБОУ РС(Я) «Якутская кадетская школа-интернат» Александр Кузьмин.

Пятую площадку «Экология. Социальная политика. Корпоративное управление (ESG)» открыл приветственным словом генеральный директор АО «Венчурная компания «Якутия» Василий Моисеев. Вопросы площадки касаются не только экологии, но и степени социальной ответственности, которую несут недропользователи, экосистеме ESG: возможностях и перспективах, развитии партнерства между бизнесом и НКО через приоритеты устойчивого развития (ESG) и др. Сотрудник Медиацентра Национальной библиотеки РС(Я), победитель конкурса грантов Главы РС (Я) 2022 г. Татьяна Павлова выступила на любопытную тему: «Создание арт-объекта «һөҕүҥ» как опыт партнёрства государства и общественности». Параллельно пройдут мастер–класс по социальному проектированию «Школа созидателей», семинар «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов».

Завершится Гражданский форум 23 сентября пленарным заседанием на шестом этаже Общественного центра (ул. Курашова 24, этаж 6, ауд.601 (актовый зал). Председатель Общественной палаты РС(Я) Николай Бугаев расскажет о направлениях деятельности Общественной палаты РС(Я) и отметит самых активно работающих представителей некоммерческого сектора, в том числе жителей районов и улусов, хорошо отработавших в качестве общественных наблюдателей в единый день голосования 11 сентября 2022 г.