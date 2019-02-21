Почву из Якутии ученые назвали «климатической бомбой»?

Реакцию арктической почвы на потепление исследовали ученые из Красноярска и доказали, что если температура земли растет на два градуса, то скорость выбросов углекислого газа увеличивается в два раза.

Ученые из Красноярского научного центра СОРАН выяснили, как изменится скорость выделения парниковых газов, если в Арктике повысятся температура и влажность.

Специалисты поместили образцы почвы из Якутии в спецкамеры и выяснили, что более теплая почва будет выделять на 50 граммов больше углекислого газа с каждого квадратного метра, чем обычная. Эта информация важна для прогнозирования последствий глобального потепления в высоких широтах.

Но самый тревожный вывод сделали ученые из Университета Южной Калифорнии, Австралийского национального университета и Лундского университета: если океаны становятся теплее, то начнется выброс углекислого газа, последствия которого могут оказаться разрушительными. Чтобы конкретизировать их, требуются дополнительные исследования, указывает команда.