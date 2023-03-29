29.03.2023
12:50
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Погода

Почувствуйте разницу! Эх, погода, погода…

Почувствуй разницу🥴Эх, погода, погода!

На первом фото наши коллеги из Нерюнгри, редакция газеты «Индустрия Севера», на втором как заходим мы с утра😂👆🏻

P.s🤳И в снег и в дождь мы все радостно приходим на работу 🤓📰🗞️

Фото: пресс-службы
Источник: Газета "Үлэ күүһэ" Горного улуса

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