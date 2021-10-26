Почтовый флешмоб «Великая Северная экспедиция» пройдет в Якутске

25 октября состоялась церемония передачи эстафеты по проведению в 2022 году флешмоба «Великая Северная экспедиция» ко Всемирному Дню почты и 350-летию со дня рождения Петра I из города Оса Пермского края в город Якутск Республики Саха (Якутия).

В церемонии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители Пермского края и Республики Саха (Якутия).

Напомним, что Всероссийский флешмоб «Великая Северная экспедиция», посвященный 340-летию со дня рождения великого мореплавателя Витуса Беринга, был проведен на базе города Оса 9 октября, во Всемирный день Почты. Цель данного флешмоба, автором которого является директор АНО «Центр развития туризма «Задонская земля» Валерий Сушков — поддержать самый протяженный в мире туристско-почтовый маршрут. В Якутске в этот день в музее «Россия – Моя история» совместно с УФПС РС(Я) «Почта России» состоялась презентация серии почтовых открыток, посвященных Году науки и технологий и была произведена отправка открыток из Якутска в Осу.

В рамках реализации договора о сотрудничестве между ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» и Историческим парком «Россия – Моя история» проведено много мероприятий, в том числе выставка «Академическая наука и технологии в Якутии», а также издана серия почтовых открыток, на которых указаны научные институты Сибирского отделения РАН, расположенные в городе Якутске.

В настоящее время отпечатаны открытки по тематике Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Института проблем нефти и газа СО РАН, Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН. Разрабатываются и в ближайшее время буду выпущеныпочтовые открытки по тематике Института горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН и Якутского научно-исследовательского института им. М.Г. Сафронова.

Автор проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции Беринга» Ильдар Маматов рассказал, что поселение Оса являлось важным пунктом для участников экспедиции. Глава администрации Осинского городского округа Алексей Григорьев подчеркнул, что фактически Вторая Камчатская экспедиция, известная также, как Великая Северная экспедиция, началась в маленьком селенье Оса неслучайно, так как через Осу должна была пройти новая государственная дорога — Москово-Сибирский тракт. Команда под руководством капитана-командора Витуса Беринга прибыла в Осу по Каме на шести судах 19 сентября 1733 года и пробыла здесь до конца октября – начала ноября, занимаясь подготовительными работами.

Министр туризма и молодежной политики Пермского края Юлия Ветошкина рассказала о туристическом маршруте «Экспедиции Беринга. Пермский край» в рамках которого дорогами первопроходцев может пройти любой желающий.

Директор Осинского краеведческого музея Елена Коноплева поделилась итогами прошедшего флешмоба, в рамках которого музеем получено 154 открытки из разных населенных пунктов России.

«Хочу поблагодарить всех участников флешмоба, ведь каждая открытка — это наша улыбка и невероятное чувство благодарности», — сообщила Елена Коноплева.

Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин поблагодарил организаторов акции и подчеркнул, что следующий год является особенным для нашей республики — в 2022 году будет отмечаться 100-летие образования Якутской АССР и 390-летие вхождения Якутии в состав России.

Начальник образовательного центра Якутского научного центра Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук Михаил Черосов рассказал о роли города Якутска, как форпоста Великой Северной экспедиции, и о том, как проходил флешмоб ко Всемирному Дню почты в Якутске.

«Этот флешмоб подчеркнул Всемирный День почты, о котором на Дальнем Востоке особо не знали», — сообщила руководитель отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям Макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России» Екатерина Гаврилова. Она отметила высокую значимость открыток для сохранения исторических событий и сообщила, что к 100-летию Республики Саха (Якутия) Почта России выпустит специальную юбилейную открытку.

Директор Исторического парка «Россия — Моя история» Дмитрий Соловьев поблагодарил за поддержку в проведении флешмоба республиканское министерство культуры и духовного развития и Почту России. «В следующем году мы также планируем принять активное участие в этом мероприятии», — сообщил он.

Справка:

Великая Северная экспедиция (Вторая Камчатская экспедиция, Сибирско-Тихоокеанская экспедиция, Сибирская экспедиция) — ряд географических экспедиций, предпринятых русскими моряками вдоль арктического побережья Сибири, к берегам Северной Америки и Японии во второй четверти XVIII века. Руководителем экспедиции являлся великий мореплаватель, датчанин по происхождению, офицер русского флота, капитан-командорВи́тусИонассенБе́ринг.

В результате деятельности Великой Северной экспедиции впервые была произведена опись отдельных участков побережья Северного Ледовитого океана, открыт американский берег и подтверждено наличие пролива между Азией и Америкой, открыты и нанесены на карту Южные Курильские острова, доказано отсутствие каких-либо земель между Камчаткой и Северной Америкой, обследованы побережья Камчатки, Охотского моря и отдельные участки побережья Японии.