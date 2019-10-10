Почтовые работники организовали День донорской помощи

Инициаторами доброй акции выступили члены Молодежного Совета Почты России. В ней приняли участие сотрудники разных возрастов и должностей, но большинство из них – молодые специалисты, которые сдавали кровь в первый раз.

«Переливание крови позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Мы не захотели оставаться в стороне, надеемся, что эта акция станет доброй традицией среди наших сотрудников», — отметила лидер Молодежного Совета УФПС РС (Я) Юлия Чернова.

Всероссийская акция «День донора в Почте России» является частью масштабной работы компании, направленной на реализацию социально-значимых проектов, вовлечение сотрудников в общественно полезные дела и укрепление корпоративного духа. Активные почтовики и члены Молодежного Совета Почты России по всей стране принимают участие в экологических субботниках, проводят мероприятия в поддержку пожилых людей, детских домов и приютов для животных, участвуют в посадке деревьев, организуют экскурсии для детей в отделения почтовой связи.