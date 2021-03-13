Почти вся поступившая в Якутию вакцина использована

По состоянию на 13.03.2021 в республику поступило всего 56 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

Получили первую вакцинацию – 55 093 человека, вторую вакцинацию получили – 31 797 человек.

Использовано 98,5 % от поступившей в республику вакцины.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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