13.03.2021
10:32
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Коронавирус
Почти вся поступившая в Якутию вакцина использована
По состоянию на 13.03.2021 в республику поступило всего 56 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции.
Получили первую вакцинацию – 55 093 человека, вторую вакцинацию получили – 31 797 человек.
Использовано 98,5 % от поступившей в республику вакцины.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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