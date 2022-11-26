26.11.2022
12:50
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Якутия

Почти треть госорганизаций Якутии обрели сообщества в ВК

971 из 3418 бюджетных организаций Якутии зарегистрировали свои официальные сообщества в социальной сети ВК. Об этом 26 ноября в Якутске заявил директор департамента реализации стратегических проектов компании VK Рустам Хайбуллов, передает ЦУР Якутии.

Общая аудитория госпабликов в Якутии достигла 94715 человек.

«Аудитория госпабликов в Якутии увеличивается быстро, прирост только за последнюю неделю составил 852%», — сказал Рустам Хайбуллов на федеральном форуме «Цифровой алмаз».

Согласно закону о госпабликах, с 1 декабря все бюджетные организации страны должны иметь официальное сообщество в российских соцсетях.


Фото: ВКонтакте
Источник: ЦУР Якутии

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