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Почти полмиллиарда рублей выделят власти Якутии на кино

Не менее 480 млн рублей направят в Якутии на поддержку киноиндустрии до 2026 года. Соответствующее поручение подписал глава Якутии Айсен Николаев по итогам совещания по развитию якутской кинематографии, которое состоялось 27 мая этого года.

Глава Якутии поручил правительству предусмотреть в бюджете республики ежегодно не менее 80 млн рублей вплоть до 2026 года. Средства будут направлены на создание авторского, дебютного, анимационного, детского кино, экранизацию произведений якутской литературы, а также совместное кинопроизводство с российскими и иностранными кинокомпаниями. Кроме того, предусмотрены расходы на промоушен — продвижение якутского кино на российские и международные кинорынки.

Перечень поручений по итогам совещания по развитию якутской кинематографии был подписан 2 июля. Помимо выделения средств на развитие якутского кинематографа, правительству республики предстоит рассмотреть возможность финасирования строительства кинопавильона с вспомогательными цехами новым оборудованием на базе «Саха фильма». Решение по данному вопросу должно быть озвучено в начале декабря этого года.

В рамках перечня поручений также рекомендуется к 27 сентября создать подфонд грантовой поддержки креативных индустрий и талантов в НКО «Фонд развития инноваций РС(Я)».

Большая работа предстоит Министерству культуры и духовного развития. В частности к 30 августа будет создана дирекция Якутского международного кинофествиаля. Работать она будет при Национальном центре аудиовизуального наследия народов Якутии. Более того, Национальный центр имеет шанс получить дополнительную поддержку для укрепления своей материально-технической базы, и главное уже к 1 августа 2019 года получить ответ по срокам — когда же Центр получит свое долгожданное здание.

Большое подспорье ожидает и АНО «Якутская республиканская киносеть». Предполагается поддержка огромной работы, проводимой Киносетью по открытию кинозалов в Якутии. В частности будут предусмотрены средства по реализации пилотного проекта по переоборудованию кинозалов по всей Якутии.

Источник: http://ysia.ru/v-yakutii-za-6-let-vydelyat-na-kino-pochti-polmilliarda-rublej/
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