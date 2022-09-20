20.09.2022
21:46
93
Погода
Почти по всей Якутии порывистый ветер, но в столице без осадков
ЯУГМС предупреждает о неблагоприятном явлении:
В ближайшие сутки, 20 сентября, в Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском, Томпонском, Верхоянском местами ожидается усиление ветра до 15-17 м/с.
Прогноз погоды на территории Якутии на 20 сентября:
На северо-западе, западе, юго-западе, северо-востоке, юго-востоке небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег. Ветер в южных и северо-восточных районах порывистый до 15-17 м/с, местами в арктических районах до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, на юго-западе +1+6°, при прояснении на северо-востоке -6-11°, днем +4+9°, на северо-востоке +7+12°, на северо-западе 0,+5°.
Прогноз погода в Якутске на 20 сентября:
Температура ночью -3-5°, днем +6+8°. Без осадков, северо-западный 4-9 м/с
Фото: ЯСИА
Источник: ЯУГМС
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