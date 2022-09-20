Почти по всей Якутии порывистый ветер, но в столице без осадков

SakhaLife.ru. ЯУГМС предупреждает о неблагоприятном явлении: В ближайшие сутки, 20 сентября, в Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском, Томпонском, Верхоянском местами ожидается усиление ветра до 15-17 м/с. Прогноз погоды на территории Якутии на 20 сентября: На северо-западе, западе, юго-западе, северо-востоке, юго-востоке небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег. Ветер в южных и северо-восточных районах порывистый до 15-17 м/с, местами в арктических районах до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, на юго-западе +1+6°, при прояснении на северо-востоке -6-11°, днем +4+9°, на северо-востоке +7+12°, на северо-западе 0,+5°. Прогноз погода в Якутске на 20 сентября: Температура ночью -3-5°, днем +6+8°. Без осадков, северо-западный 4-9 м/с

Фото: ЯСИА Источник: ЯУГМС

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх