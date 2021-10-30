30.10.2021
10:38
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Коронавирус

Почти по 300 человек в сутки — коронавирус в Якутии

фото SakhaLife.ru.

На 30.10.2021 г. выявлено 292 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 146 случаев,

— Мирнинский район – 15 случаев,

— Алданский район – 14 случаев,

— Амгинский район – 13 случаев,

— Хангаласский район — 12 случаев,

— Оленекский район – 11 случаев,

— Усть-Алданский район — 10 случаев,

— Нерюнгринский район — 8 случаев,

— Жиганский район — 7 случаев,

— Вилюйский, Намский, Среднеколымский районы по 6 случаев,

— Мегино-Кангаласский, Нюрбинский районы по 5 случаев,

— Верхнеколымский, Момский районы по 4 случая,

— Горный, Кобяйский, Ленский, Томпонский, Усть-Майский, Усть-Янский районы по 3 случая,

— Чурапчинский район – 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 4 917 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 608 242 теста.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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