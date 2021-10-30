Коронавирус
Почти по 300 человек в сутки — коронавирус в Якутии
На 30.10.2021 г. выявлено 292 новых случая коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 146 случаев,
— Мирнинский район – 15 случаев,
— Алданский район – 14 случаев,
— Амгинский район – 13 случаев,
— Хангаласский район — 12 случаев,
— Оленекский район – 11 случаев,
— Усть-Алданский район — 10 случаев,
— Нерюнгринский район — 8 случаев,
— Жиганский район — 7 случаев,
— Вилюйский, Намский, Среднеколымский районы по 6 случаев,
— Мегино-Кангаласский, Нюрбинский районы по 5 случаев,
— Верхнеколымский, Момский районы по 4 случая,
— Горный, Кобяйский, Ленский, Томпонский, Усть-Майский, Усть-Янский районы по 3 случая,
— Чурапчинский район – 2 случая.
За сутки лабораториями республики проведено 4 917 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 608 242 теста.
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