Почти по 300 человек в сутки — коронавирус в Якутии

фото SakhaLife.ru. На 30.10.2021 г. выявлено 292 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 146 случаев, — Мирнинский район – 15 случаев, — Алданский район – 14 случаев, — Амгинский район – 13 случаев, — Хангаласский район — 12 случаев, — Оленекский район – 11 случаев, — Усть-Алданский район — 10 случаев, — Нерюнгринский район — 8 случаев, — Жиганский район — 7 случаев, — Вилюйский, Намский, Среднеколымский районы по 6 случаев, — Мегино-Кангаласский, Нюрбинский районы по 5 случаев, — Верхнеколымский, Момский районы по 4 случая, — Горный, Кобяйский, Ленский, Томпонский, Усть-Майский, Усть-Янский районы по 3 случая, — Чурапчинский район – 2 случая. За сутки лабораториями республики проведено 4 917 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 608 242 теста.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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