Почти на 5 миллионов рублей электроэнергии украли жители Якутии

Специалисты по энергосбытовой деятельности АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) за 6 месяцев текущего года выявили 109 фактов хищения электроэнергии в северных и арктических районах.

Всего за первое полугодие 2022 года на территории деятельности Сахаэнерго проведено 182 рейда по выявлению неучтенного и несанкционированного потребления электроэнергии. Наибольшее количество таких нарушений среди физических и юридических лиц зафиксировано в Кобяйском, Верхоянском и Янском районах.

По выявленным в ходе рейдов фактам хищения объем незаконно использованной электроэнергии составил 633 429 кВт/ч., общая сумма ущерба составила 4, 614 млн. рублей. На данный момент нарушители возместили, в том числе и по ранее выявленным нарушениям, 5,9 млн. рублей, также заключены соглашения о рассрочке выплаты начислений.

Отмечено, что 69% нарушений зафиксировано в бытовом секторе. Здесь в ходе рейдов составлено 76 актов о безучетном потреблении электроэнергии, по которым начислено более 1,5 млн. рублей; к настоящему моменту гражданами возмещено около 1,3 млн. рублей.

В отношении предприятий и организаций специалисты энергокомпании составили 33 акта о неучтенном потреблении электроэнергии, из них 7 актов о бездоговорном потреблении. Общая сумма начислений составила 3 млн. рублей. Предприятия компенсировали, в том числе по ранее составленным актам, 3,8 млн. рублей.

Самовольным является подключение энергопринимающих устройств к электрическим сетям в отсутствие документов о надлежащем технологическом присоединении, а потребление электроэнергии является бездоговорным.

«В индивидуальном жилом доме при среднем объеме потребления 500-800 кВт/ч в месяц, начисления за бездоговорное потребление, исходя из ориентировочной мощности энергопринимающих устройств в 5 кВт, при их круглосуточном режиме работы составят 3600 кВт/ч. Стоимость такого расчетного объема потребления минимум в пять раз выше стоимости, причитающейся к оплате потребителем по договору энергоснабжения.

Объем бездоговорного потребления электрической энергии для небытовой нагрузки определяется по допустимой длительной токовой нагрузке вводного кабеля за период с даты последней проверки. Согласно расчетам, даже при минимальном сечении вводного кабеля 10 мм2 и однофазном вводе, размер компенсации за бездоговорное потребление при существующих тарифах может составить десятки тысяч рублей, а при трехфазном вводе — несколько сотен тысяч рублей», — предупреждает начальник управления организации работы с системами учета и учета энергии Сахаэнерго Евгений Игумнов.

Энергетики напоминают, что перед началом любого действия с приборами учета электроэнергии необходимо оформить заявку в энергосбытовую службу энергоснабжающей организации. Инспектор зафиксирует показания счетчика, а после завершения работ заново опломбирует прибор. Использование счетчика без пломбы считается безучетным потреблением и влечет за собой штрафные санкции.

За хищение электроэнергии нарушители могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Размер административного штрафа за самовольное присоединение к сети составляет: для граждан – от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; для должностных лиц – от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет; для юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. В случае повторного выявления безучётного потребления электроэнергии административный штраф увеличивается.