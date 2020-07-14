Почти идеальное преступление

В дежурную часть полиции ОМВД России по Верхневилюйскому району Якутии обратилась жительница села, которая сообщила о краже со двора её дома велосипеда стоимостью 15 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены. Ими оказались 14-летний и 17-летний приятели.

Установлено, что ночью подозреваемые проникли на территорию частного дома и похитили транспортное средство. Затем подростки разобрали похищенное на запасные части, чтобы заменить ими устаревшие запчасти на своих велосипедах. По словам подростков, раму от велосипеда они утопили в озере.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.