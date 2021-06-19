Почти 70 якутских фермеров уже продают натуральные продукты через сервис Свое Родное

Сегодня в приложении Свое Родное, разработанном Россельхозбанком, зарегистрированы 67 якутских производителей местной продукции. Среди них «Ягоды Якутии», «Амма», «Эрэл» и другие.

Ведущий банк для аграриев Россельхозбанк разработал экосистему цифровых сервисов «Свое Родное», который объединяет фермеров и покупателей. Это цифровая платформа для продажи натуральных продуктов и услуг в сфере агротуризма.

Здесь любой фермер России может зарегистрироваться, создать свой каталог продукции и продавать товары собственного производства, а также продвигать услуги агротуризма.

Для фермерских хозяйств это отличная возможность реализовывать свои товары напрямую покупателям, без дополнительных наценок, делиться опытом сельских развлечений, предлагая клиентам экскурсии, дегустации и участие в ремесленных мастер-классах.

Покупатели получают возможность выбирать из широкого ассортимента доступных товаров и заказывать фермерскую продукцию в удобном цифровом приложении.

Сервис предназначен как для жителей России, так и для гостей нашей страны. При создании платформы учитывался сформированный опыт пользователей в сегменте электронной коммерции, чтобы предоставить возможность каждому посетителю найти «своего фермера» и обеспечить себя и свою семью здоровыми натуральными продуктами.