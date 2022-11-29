Почти 60 человек заразились коронавирусом в республике

На 29 ноября в Якутии выявлено 57 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 41 случай,

— Нюрбинский район – 4 случая,

— Алданский район – 3 случая,

— Верхневилюйский и Кобяйский районы – по 2 случая,

— Мегино-Кангаласский, Оймяконский, Среднеколымский, Сунтарский и Хангаласский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 850 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 655 190 тестов.

За последние сутки госпитализировано 9 человек или 15,8% от общего количества выявленных случаев за сутки – 57 случаев.

За сутки 71,9% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 28,1%.

На 29.11.2022 лечение в стационарах получают 13,0% больных, в амбулаторных условиях – 87,0%.

За сутки выздоровело 22 человека.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 700 133 человека.

(97,6% взрослого населения республики)

Ревакцинацию прошли 191 419 человек.

Это 75,4% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 29.11.2022 за сутки:

• Единым колл-центром «122» обработано 2 503 входящих звонка

• Проведено 850 исследований в сутки

• Из 100 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 13,0%

• На горячую линию здравоохранения поступило 13 звонков