Почти 25 млрд направлено на переселение якутян из аварийного жилья

Айсен Николаев во время прямого эфира на канале «Россия 24» оценил ход реализации в Якутии программы по переселению граждан из аварийного жилья.

«Программа по переселению граждан из аварийного жилья реализуется по плану. По объемам наша программа – самая масштабная по стране. Мы должны расселить более 1 млн кв. метров аварийного жилья. Только в этом году в новые дома переедут более 12 тысяч якутян. Строятся и вводятся десятки многоквартирных домов. Стройка идет и в селе, и в крупных городах. Уверен, что программа будет реализована в интересах десятков тысяч якутян», — отметил Айсен Николаев.

Ил Дархан сообщил, что во исполнение поручения президента Владимира Путина рассматривается вопрос продолжения реализации программы по расселению из жилья, признанного аварийным в 2017-2021 годах.

По данным Минстроя Якутии, в течение ноября и декабря этого года будут введены в эксплуатацию 55 многоквартирных домов. Таким образом будет ликвидировано еще 1 836 жилых помещений, не пригодных для проживания. С учетом того, что с начала этого года сданы 11 многоквартирных домов.

До конца года будут заключены соглашения о выплате компенсации за изымаемые жилые помещения общей площадью 17 тысяч кв.м.

Улучшение темпов строительства жилья в Якутии заметно по количеству вводимых многоквартирных домов: в 2019 году было введено 9 многоквартирных домов, в 2020 – 52. В 2021 году будет введено 66 многоквартирных домов.

Напомним, сегодня в Ленске 64 семьи, проживавшие в аварийных домах, получили ключи от новых квартир.

В них выполнена чистовая отделка, установлена сантехника, плиты, пожарная сигнализация. Все квартиры оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов, а именно счетчиками холодного водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения. Придомовая территория также благоустроенна.

В целом по республике в течение двух последних лет 19,6 млрд рублей направлено на заключение госконтрактов на приобретение жилых помещений общей площадью 234,8 тыс. кв. м. На 4,6 млрд рублей заключены соглашения на сумму о выплате компенсации 1 880 собственникам жилых помещений общей площадью 92,3 тыс. кв. м.