Почти 2 тысячи человек борются с лесными пожарами

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 268 природных пожаров, за сутки ликвидировано 12, на тушение привлекалось 1968 человек и 167 единиц техники.

За сутки было задействовано 58 патрульно-контрольных групп, по результатам работы проинструктировано о мерах пожарной безопасности 321 человек. В Горном и Мегино-Кангаласском районе задействованы специалисты МЧС России, вертолет Ми-8 с водосливным устройством за сутки отработал на природном пожаре в Верхневилюйском районе, произведено 10 сбросов и слито 30 тонн воды.

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нюрбинского, Нерюнгринского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 218 очагов, на общей площади с момента обнаружения свыше 178 тысяч гектар. На особом контроле Главного управления находятся 3 приближенных природных пожаров у н.п. Нюрбачан, Мар и Ударник. В случае ухудшения обстановки и для защиты населенных пунктов в готовности к применению находится аэромобильная группировка Главного управления в количестве 45 человек.

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребназора по Республике Саха (Якутия), за сутки на территории региона отработано 31 проба атмосферного воздуха на территории 6 районов. ПДК не превышена.