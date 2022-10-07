Почти 10 тысяч обращений по теме мобилизации поступило в органы власти Якутии

Почти 10 тысяч обращений от жителей республики поступило в органы власти по теме частичной мобилизации, сообщает ЦУР Якутии.

Большая часть обращений (8,5 тысяч) поступила на единую горячую линию 122. Через соцсети и Платформу обратной связи (Госуслуги) поступило более 800 обращений, в письменном виде направлено более 200 обращений. На наиболее частые вопросы можно получить ответ в чат-боте Telegram @Yakutia_mobiliZacia_bot, на который поступило свыше 21 тысячи кликов, ресурс постоянно обновляется и всегда содержит актуальную информацию.

Наиболее часто якутяне просят разъяснить вопросы о категориях граждан, которые подлежат частичной мобилизации, о работе военных комиссариатов и требованиях к мобилизуемым.

Далее идут обращения, касающиеся выплат мобилизованным и мер поддержки семьям мобилизованных. Напомним, что указом главы Якутии введены меры поддержки – единовременная выплата семье в размере 200 тысяч рублей, бесплатное посещение детсада и бесплатное питание учащихся 5-11 классов, путевки в лагеря для детей 6-18 лет, целевое обучение в вузах и ссузах, повышенные стипендии и санаторно-курортное лечение родителям солдата. Заявления с 5 октября принимаются на портале e-yakutia.ru и в офисах МФЦ.

Руководитель колл-центра по частичной мобилизации Мария ВИНОКУРОВА отмечает, — «Колл-центр 122 работает в круглосуточном режиме, наши операторы не только принимают звонки, но и могут перезвонить жителю для уточнения данных в целях подготовки качественного ответа. Создана постоянно пополняемая «база знаний», к которой подключены все ответственные организации, привлеченные к подготовке ответов, это повышает скорость нашей работы. Действует чат-бот в мессенджере Telegram @Yakutia_mobiliZacia_bot. Принятые меры позволяют нам констатировать, что в настоящее время количество звонков немного снизилось, население информировано».

Работа всех служб по обработке обращений и подготовке ответов жителям по вопросам частичной мобилизации будет продолжена.