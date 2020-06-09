Почтальон из Якутии выиграла в лотерею квартиру

Фото публикуется с разрешения победительницы.

Жительница Якутии Галина АЛЕКСЕЕВА выиграла квартиру стоимостью 1 500 000 рублей и 100 000 рублей. Ей повезло в 370-м тираже «Жилищной лотереи».

Победительница участвует в лотереях давно, но билеты покупает редко. В этот раз женщина почувствовала, что ей повезет. Счастливый билет купила в почтовом отделении, где она работает почтальоном. Там же спустя несколько дней она узнала о выигрыше.

— Я попросила коллегу проверить билет. Даже не ожидала такого чуда. На работе меня все поздравили, — рассказывает жительница Якутии.

— Пока шла к дому, подбирала слова в голове, чтобы рассказать родным о победе. Эмоции переполняли! Желаю всем это испытать.

У победительницы прекрасная семья: двое сыновей и трое внуков. Выигрыш она решила забрать деньгами, часть суммы Галина подарит близким. Оставшиеся средства победительница потратит на отпуск с семьей, когда закончится пандемия.

В свободное время Галина Алексеевна проводит за рукоделием — вяжет одежду для внуков.

«Жилищная лотерея»

В «Жилищную лотерею» выигрывают квартиры, дома и денежные призы. Уже разыграно более 3000 объектов недвижимости. Их них – более 1580 квартир. Если поселить семьи всех победителей «Жилищной лотереи» вместе, то на карте России мог бы появиться небольшой населенный пункт размером, например, с волжский город Мышкин. В августе 2019 года в «Жилищной лотерее» была разыграна трёхкомнатная квартира в Москве площадью более 100 м2 (денежный эквивалент — 33 миллиона рублей) и 10 миллионов рублей на ее обустройство. Их выиграл участник из Карелии. Счастливый билет был куплен в магазине «Пятёрочка». Трансляции розыгрышей «Жилищной лотереи» проходят каждое воскресенье в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!».

Справка о компании «Столото» — бренд крупнейшего в России распространителя государственных лотерей. Организаторы лотерей — Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. Миссией «Столото» является финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. На сегодняшний день целевые отчисления в бюджет от лотерейной деятельности составляют 13,8 млрд рублей. Под брендом «Столото» распространяются телелотереи, такие как «Русское лото» и «Жилищная лотерея», лотереи семейства «Гослото», быстрые лотереи, например, «Рапидо» и моментальные лотереи. Лотерейные продукты продаются во всех регионах РФ, а также в единственном в России лотерейном интернет-супермаркете www.stoloto.ru.