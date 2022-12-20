Почта запустила безналичную оплату доставки в удобный день из отделения

Теперь доставку посылки из отделения Почты жители Якутии могут оплатить банковской картой в мобильном приложении и на сайте компании. Услуга стоит 100 рублей и доступна по всей России.

Курьер принесёт посылку в выбранную дату. Для этого на сайте или в мобильном приложении Почты нужно указать способ получения «в удобный день» и желаемую дату доставки. В 2022 г. такой способ доставки клиенты Почты России в Якутии выбрали более 10 000 раз.

«Доставка из отделения — популярная почтовая услуга. Но до недавнего времени оплатить её можно было только наличными, которые не у всех есть под рукой. Мы подключили безналичную оплату, чтобы у получателей был выбор из разных платежных инструментов. А также доработали интерфейс мобильного приложения, чтобы клиенты могли сразу увидеть свободные слоты доставки», — сказал руководитель департамента по развитию продукта «Последняя миля» Почты России Сурен Аракелян.

Почта запустила оплату доставки из отделения через систему быстрых платежей (СБП). Компания планирует, что до конца 2023 г. через СБП можно будет оплачивать все онлайн- и офлайн-услуги.